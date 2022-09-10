شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: تحية إعزاز وتقدير للرئيس السيسي على رعاية اجتماع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، إنه يقدم تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرعاية الكريمة لاجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية والمحاكم العليا، وحرص الرئيس السيسي على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البناء بين مصرب والأشقاء الأفارقة في شتي المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته خلال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوري لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية: "بالإصالة عن مجلس وزراء مصر.. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في مصر أرض الكنانة.. قلب أفريقيا النابض وضميرها الساعي إلى دعم العمل الأفريقي المشترك من أجل أفريقيا موحدة قوية تنعم الاستقرار والأمن والتنمية والسلام".