شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بالسودان يؤكد قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، أن العلاقات المصرية السودانية علاقات أخوة ورابطة عرق لم ولن تنفك.. وقال "إن العلاقات بين البلدين تزدهر وتشرق مع الأيام عبر التاريخ".

وأضاف السفير المصري ـ في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامها حزب الأمة القومي بالسودان بمناسبة قيامه بتوزيع 36 منحة دراسية من الأزهر الشريف على الطلاب والطالبات بالسودان، بحضور نائب رئيس الحزب الفريق صديق محمد إسماعيل، والأمين العام للحزب الواثق البرير، وأعضاء المكتب السياسي للحزب - أن باب مصر مفتوح للأشقاء في حزب الأمة والأشقاء في السودان للتدريب، حيث تم تسليم 36 منحة دراسية هذا العام، لافتا إلى أن هناك 100 منحة أخرى إلى جانب 63 منحة إضافية هذا العام أيضا.

وشدد السفير حسام عيسى على أن مصر حريصة على التعاون مع حزب الأمة بوصفه حزب كبير وفاعل في الحياة السياسية السودانية ومن الأحزاب الرائدة التي تقوم بها الأمم والبلدان نظرا للقاعدة الشعبية التي يتمتع بها، مؤكدا أن حزب الأمة من الأحزاب التي تقوى الدولة وتنهض بها.

وأشار إلى أن مصر لم تفرق أبدا بين الأشقاء وتعمل على توفير التدريب والتأهيل لجميع أبناء السودان ومن ثم تم توزيع 60 منحة دراسية على أبناء دارفور، بالإضافة إلى عدد آخر من المنح من الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي سيتم توزيعها في المناطق السودانية المختلفة.

وأكد السفير المصري جاهزية القاهرة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والطلاب من الأشقاء السودانيين في كافة التخصصات، لا سيما أن العلاقات القوية والمترابطة بين الشعبين تتطلب التلاحم في كافة المجالات مثلما هو الحال على المستوى الاجتماعي المترابط والممتد الجذور.