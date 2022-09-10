شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف نسب تنفيذ مشروعات بديل العشوائيات وسكن كل المصريين بالعبور والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الوزير أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق وأماكن انتظار السيارات بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالحى ١٤، لافتاً إلى أن الحي يضم ٨٠٦ عمارات بالمشروع نموذج ٩٠م ، بإجمالى ١٩٣٤٤ وحدة سكنية والمدرجة في خطة التسليم لحاجزيها قريباً.
وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بمشروعات الإسكان بالمدينة، بسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه مع مراعاة الجودة المطلوبة فى التشطيبات.
وأكد أن مسئولى الجهاز يتابعون معدلات التنفيذ أولا بأول من مواقع العمل، كما يتم الاهتمام بتوافر الخدمات المختلفة، لتكون جاهزة للتشغيل بالتوازى مع تسكين المواطنين المستحقين.