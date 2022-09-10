شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يزور محافظ دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

وشارك في الزيارة الأم كلارا كارامانيو، الرئيسة الإقليمية للراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات قلب مريم الطاهر، وبخيتة سليمان، رئيسة الدير بدمياط.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات، والتعاون المشترك لتدعيم الحضور الكاثوليكي، والفرنسيسكاني بالمنطقة من خلال الخدمات المختلفة، التي تقدمهاالكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة.