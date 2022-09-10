شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: "سند الخير" تجوب المناطق الشعبية وتحقق مبيعات 95 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مبادرة " سند الخير" التي أطلقتها الوزارة منذ مارس 2022 ، حققت حجم مبيعات يصل إلى 95 مليون جنيه، منذ انطلاقها حتى وصولها للأسبوع الحادى والعشرين ، موضحا أن المبادرة مستمرة فى زياراتها للمناطق الشعبية و الأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية الأساسية و اللحوم و الأسماك و الدواجن بأسعار مخفضة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المناطق الشعبية والأكثر احتياجا و توفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المبادرة طافت ب 12 محافظة من محافظات الجمهورية في الأسبوع الحادى والعشرين من خلال 73 سيارة ، تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% ، حيث انطلقت 50 سيارة بمناطق و أحياء محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها ، و أيضا طافت 5 سيارات في محافظات أسيوط والاسماعيلية ، و 4 سيارات في كل من محافظة قنا والمنيا ، و 3 سيارات في محافظة أسوان و عدد سيارة واحدة في كل من محافظات الأقصر والغربية.

وأفاد اللواء هشام آمنة أن حركة البيع بالمحافظات ال 12 في الأسبوع الحادى والعشرين من المبادرة حققت حجم مبيعات تجاوزت 5 ملايين جنية موزعة على السلع الغذائية المختلفة ، و كانت اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة هى الأكثر إقبالا من المواطنين ، وحققت مبيعات تقدر ب 3,5 مليون جنية ، كما حققت البقالة والمصنعات الغذائية حجم مبيعات ب 1,3 مليون جنية .

وأكد اللواء آمنة أن نجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى في إستمرار المبادرة حتى نهاية العام الحالى ، لتحقيق الهدف المنشود منها ، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى ، مما يحقق استراتيجية مصر 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و مستهدفاتها فى القضاء على الفقر والجوع و الحفاظ على الصحة الجيدة للمصريين ، كما أن تلك المبادرة تسهم فى تحقيق الهدف ال17 من أهداف التنمية المستدامة ، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف ، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة .

وأشار اللواء هشام آمنة أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة خلال الأسابيع القادمة لتغطية أكبر قدر من الاحياء و القرى خاصة الأكثر احتياجاً ، خاصة فى المواسم التى يزيد فيها الاقبال من المواطنين مثل فترات الأعياد و دخول المدارس .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة " سند الخير " شهدت إقبالا كبيراً وترحيباً من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها ، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة ، كما وجه المواطنون الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .