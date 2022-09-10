"الجيزة": تخصيص 38 قطعة أرض لإقامة مدارس وأسواق نموذجيه عليها

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 38 قطعه أرض ولاية الإصلاح الزراعى بإجمالى مساحة بلغت 159 الف و 297 م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإقامة مشروعات نفع عام عليها تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن الموافقه على تخصيص قطع الأراضي تأتى تجسيداً واضحاً لاهتمام الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق نهضه تنموية فى كافة القطاعات التى تمس الحياه اليومية للمواطن واستكمالاً للدعم الكبير الذى تشهده المنظومة التعليمية فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الموافقه على تخصيص قطع أراضي لإقامه الأسواق الحضارية النموذجية عليها لتكون بديلاً عن الأسواق العشوائية التى تعكس مظهراً غير حضارياً وتتسبب فى اعاقه للحركة المرورية يأتى فى ضوء سعى الدولة نحو توفير العديد من المنافذ السلعيه الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدعم سيادتهما المنظومة التعليمية بالمحافظة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم وتحقيق الجودة بمفهومها الشامل من إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ خطط وبرامج تطوير المدارس القائمة وإجراء خطط الصيانة والتوسعات.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن قطع الأراضي التى تم الموافقه على تخصيصها للنفع العام (مدارس) تبلغ مساحتها الإجمالية 148 الف و147م2 وذلك لإقامه 41 مدرسة وتقع فى شارع ترسا و محور عمرو بن العاص بحى الطالبية وفى شوارع الهرم و العمدة متفرع من المنصورية والمريوطية واللبينى و المنشية بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم والمساكن والشهيد أحمد حمدى وحمادة الضمرانى والحلوانى وعبد الرحمن هريدى ورشاد الشيمى والملكة والعمدة وترعه عبد العال بحى بولاق الدكرور مشيراً ان المدارس الجديدة سوف تساهم فى تنفيذ خطه الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة.

وأشار "راشد"، أن قطع الأراضي التى تم الموافقه عليها لإقامه أسواق نموذجية تبلغ مساحتها الإجمالية 9150 م2 لإقامة 11 سوق نموذجى عليها وتقع بشوارع حسن محمد والثلاثينى الجديد والمواردى وجعفر وعبد النعيم والثلاثينى بحى الطالبية وشوارع المدينة المنورة وسيد ابو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم من طريق الملكة وراشد المراغى من طريق مساكن كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور بالاضافة الى تخصيص 2000م2 لإقامه الوحدة المحلية لحى بولاق الدكرور.

وكلف محافظ الجيزة، السكرتير العام ورئيس جهاز املاك الدولة بالمحافظة ومدير هيئة الابنية التعليمية للبدء فى إجراءات تنفيذ المشروعات المقررة لسرعه الإنتهاء منها ودخولها الخدمه خلال الجدول الزمنى المحدد لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين نظراً لاهميتها فى تحسين جودة الخدمات المقدمة.