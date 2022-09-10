شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس الوزراء اجتماع المحكمة الدستورية العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، المستشار حنفي جبالي والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحضور فاعليات اليوم الأول من فعاليات الإجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

عقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان، عن بدء فعاليات الإجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

وقال المستشار طارق شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إن 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا يشاركون في المؤتمر، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.