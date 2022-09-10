شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

وتعقد المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، أولى فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى تستمر حتى يوم الاثنين المقبل بإصدار التوصيات النهائية لهذا الاجتماع.

وكشف المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، أن المحاور التى سيتناولها الاجتماع خلال الثلاثة أيام المقبلة حيث يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثانى الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.

وأضاف أن المحور الثالث سيتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادى ودور القضاء الدستورى فى حماية سلامة المجتمع وتماسكه.