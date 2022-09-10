شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم 7 آلاف خدمة فى مجال الطب النفسى للأطفال والمراهقين خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 7 آلاف زيارة في عيادات الأطفال والمراهقين، البالغ عددها 14 عيادة بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك خلال أشهر الصيف (يونيو، ويوليو، وأغسطس) من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين، بالأمانة العامة للصحة النفسية، تقدم العديد من الأنشطة لتدريب الأطفال والمراهقين لتنمية مهارات التعامل مع الاضطراب النفسي، والتحكم في النفس ومراقبة الذات، وتعزيز الانتباه وتوجيه الطاقة الحركية، مما يساعد في تحقيق آداء دراسي أفضل.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن خدمات إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين، تشمل تنظيم المعسكرات لتنمية المهارات الاجتماعية والنفسية، ومساعدة الأطفال والمراهقين على معرفة طبيعة المرحلة العمرية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تعلم مبادئ الدعم والمرونة النفسية من خلال برنامج «مستشار الأصدقاء».

وأشار «عبدالغفار» إلى حملات التوعية والتثقيف، التي تقدمها الأمانة، وشملت حملة التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتي تنظم بالمدارس والنوادي ومراكز الشباب في شهر أكتوبر من كل عام، للتوعية بطبيعة المرض النفسي، والتدخلات اللازمة بالعلاج الدوائي أو سلوكي.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تقدم خدمات التشخيص والعلاج لاضطراب طيف التوحد من خلال التدخل المبكر، وبرامج الرعاية النهارية المقدمة بأربع مراكز في محافظات القاهرة والإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، لافتة إلى أنه جاري العمل على التوسع في تقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلى تدريب مقدمي الرعاية للاطفال ذوي الاضطرابات النمائية من خلال برامج متخصصة لتنمية مهاراتهم.