اليوم.. محاكمة 5 متهمين في الانضمام لجماعة إرهابية بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشار وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتضم القضية كلا من وليد حسن المنياوي، وعز الدين صلاح، ومحمد محي، ومحمود إبراهيم، وعاطف ياسين.

ويواجه المتهمين اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.