وزير الري: اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخيةوزير الري: اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن الوزارة لا تألو جهدا في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع السياسات العامة للدولة للتخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية وخاصة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة اللازمة لتوليد الكهرباء المطلوبة لتشغيل المباني والمرافق التابعة للوزارة وفي إطار العمل على تقليل الانبعاثات.

وأوضح سويلم، في بيان، اليوم السبت، أن وزارة الموارد المائية والري نفذت عددا من محطات الطاقة الشمسية أعلى المباني الإدارية التابعة لها، بالإضافة لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية ونقاط رصد ومراقبة المناسيب ونوعية المياه بالترع والمصارف ومحطات الرفع ومحطات الرصد المناخي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير الري، أنه على مستوى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمباني الإدارية بالوزارة، فقد تم إنشاء 2 محطة طاقة شمسية أعلى مبنى الوزارة بقدرة (50 - 80) كيلووات، حيث توفر هذه المحطات نسبة (5 - 12%) من إجمالي استهلاك الكهرباء بالمبنى.

كما تم إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية أعلى مبنى هيئة الصرف بقدرة 50 كيلووات، وأعلى مبنى قطاع مياه النيل بقدرة 100 كيلووات، وأعلى مبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة بقدرة 30 كيلووات، وأعلى مبنى المعاهد البحثية بالقناطر الخيرية والتابع للمركز القومي لبحوث المياه بقدرة 90 كيلووات، وفي الهيئة المصرية للسد العالي وخزان أسوان، وتم تنفيذ محطات طاقة شمسية أعلى مبنى الهيئة بقدرة 50 كيلووات وأعلى مبنى الاستراحات بالزلازل بقدرة 100 كيلووات وأعلى المركز الثقافي الأفريقي ومتحف النيل بقدرة 50 كيلووات.

وتم أيضا تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ 85 بئر جوفي بمحافظة الوادي الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي في ظل الاعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط، بما يتيح للخزان الجوفي استعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل.

وعلى مستوى تشغيل شبكات الرصد والاتصالات (التليمتري) المستخدمة في مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع، بالإضافة لمحطات الرصد المناخي، فقد تم تشغيل 400 موقع رصد باستخدام الطاقة الشمسية وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الشبكات على مدار الساعة.​