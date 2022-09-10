اليوم الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إن اليوم السبت يعقد الاجتماع السادس، لمجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن آخر اجتماع كان يوم الاثنين الماضي، كما سيشهد اجتماع اليوم اختيار مقرري ومساعدي اللجان النوعية والفرعية.

وأضاف خلال برنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "etc": "اجتماع السبت سيناقش بعض الأفكار التي تقدمت سواء في مجلس الأمناء أو أطراف في الحوار، حتى يكون هناك فرصة لمناقشة القضايا بشكل تفصيلي".

وقال: "اللجان هم 15 لجنة، 3 لجان سياسية، 5 لجان في المحور المجتمعي، و7 لجان في المحور الاقتصادي، وقابلين للزيادة، وهو ما سيقرره مجلس الأمناء، والحوار لا يقوم إلا بين مختلفين، وليس متصارعين، والاختلاف في الرأي لا يفسد في الوطن قضية، والاختلاف هو قاطرة هذا الحوار".

وتابع: "ولكي ينجح الحوار لابد أن يكون هناك أراء عديدة ومتنوعة".