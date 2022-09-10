شكرا لقرائتكم خبر عن %97 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة انتحال صفة موظف بنك للاستيلاء على "الفيزا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة انتحال صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال بطاقات الدفع؟، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة انتحال صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال بطاقات الدفع.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة انتحال صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال بطاقات الدفع، بينما عارض 3% من القراء هذه المطالب.