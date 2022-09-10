شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كل التفاصيل الخاصة بالزراعة التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزراعة التعاقدية هى أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيطوسعر المستهلك.

وفى التقرير التالى نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بالزراعة التعاقدية:

1- تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي.

2- آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبحالاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.

3- هى الإنتاج الزراعي او الحيواني االداجنى او السمكى الذى يتم استنادا الى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبة المنتج بالتوريدطبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.

4- العقود تتأسس على التزام المزارع بإنتاج وتسليم منتج زراعى معين بكميات ومستويات جودة متفق عليها وفى خلال فترة زمنية محددة.

5-تشمل بعض العقود التزام المشترى سواء كان مصدراً أو مصنعاً أو تاجراً بتقديم بعض الخدمات الارشادية المتخصصة أو الخدماتالتمويلية وذلك فى حدود متفق عليها ومدونة بالعقد .