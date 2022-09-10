"الجنايات" تستمع لدفاع 14 متهما في قضية "داعش الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تستمع الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات طرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، لمرافعة دفاع 14 متهما في القضية رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش الوراق".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

واتهمت النيابة الجناة بأنهم في غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى العاشر انضموا لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.