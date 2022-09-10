استولت من المواطنين على 3 ملايين جنيه.. الحكم على "مستريحة الهرم" السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنح الهرم، اليوم السبت، حكمها على "مستريحة الهرم"، لاتهامها بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف من المواطنين.

وأكد المستشار حسام إبراهيم حسنين، المحامي بالنقض الموكل عن ضحايا "مستريحة الهرم"، أن المستريحة استغلت حاجة ضحاياها للمال وشقيقة زوجها كانت الضحية الأولى لها، فقد أوهمتهم بالربح مستغلة حالة العوز لديهم.

وكانت جهات التحقيق وجهت للمتهمة 26 سنة، شريكه بأحد معامل التحاليل الطبية، في قضية مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بالهرم، تهمة النصب والاحتيال على 7 أشخاص، بزعم توظيف أموالهم، وذلك بأن تحصلت منهم على مبالغ مالية في مقابل تشغيلها لهم.

وقد بلغت قيمة ما تحصلت منهم مستريحة مستحضرات التجميل من أموال مبلغ 3.5 مليون جنيه، وكان ذلك مقابل نسبة أرباح تبلغ قيمتها 50% كل 6 أشهر من أصل المبلغ المدفوع، وقامت بإعطائهم أرباحا في البداية لإيهامهم بجدية توظيف أموالها ثم انقطعت، كما امتنعت عن رد الأصول من المبالغ المالية.