حدث ليلاً| السيسي: المصريون عرفوا حجم المشروعات القومية.. وبدء التشغيل التجريبي لبوابات الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئيس السيسي: حررنا وسهلنا الحركة في شرق وغرب وجنوب القاهرة (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

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السيسي: عملنا على تخفيف الزحام عن 20 مليون مصري يعيشون في القاهرة الكبرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية سعت بكل جهد لتسهيل الحركة المروية في القاهرة، مضيفا: "نفذنا العديد من الكباري والطرق الجديدة، لتخفيف الزحام على 20 مليون مواطن موجودين في القاهرة الكبرى".

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بحضور نجيب ساويرس وعدد من الوزراء.. بدء التشغيل التجريبي لبوابات الأهرامات الجديدة

شهد مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمهندس نجيب ساويرس المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم، ومطعم خوفو بمجمع المطاعم العالمي، والجولات الداخلية بالمنطقة للمجموعات والأفراد، بالإضافة إلى تشغيل منظومة الحافلات الكهربائية و7 محطات الرئيسية للزيارة مزودة بخدمات متكاملة للزائرين وساحة انتظار للسيارات والحافلات لمحطة مركز الزوار داخل منطقة أهرامات الجيزة.

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السيسي: المصريون عرفوا حجم المشروعات القومية بعد الاستخدام والممارسة (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن بدأ يدرك قيمة وأهمية المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، مضيفًا: "الناس ماكنتش متصورة اللي إحنا بنعمله.. النهاردة الناس من خلال الاستخدام والممارسة العلمية عرفت حجم المجهود".

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السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بطرق ومحاور بالقاهرة الكبرى

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

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الإسكان: انتهاء 70% من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تم الانتهاء من 70 لـ80% من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

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مشنقة في "الشباك".. ربة منزل تنهي حياتها في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على إنهاء على حياتها بشنق نفسها في "شباك" منزلها بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية بسبب خلافات أسرية.

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بالغزل والشباك..البحث عن جثة طفل في مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ - صور

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تواصل رحلة البحث عن جثة طفل غرق في مياه البحر المتوسط أثناء استحمامه في شاطئ الجبانة المطل على ساحل مدينة برج البرلس.

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الزراعة: استقرار أسعار الأسمدة مؤشر إيجابي على موسم زراعة ناجح

تواصل أسعار الأسمدة الأزوتية ثباتها في الأسواق المحلية، بعد انخفاض أسعار سماد اليوريا والنترات بقيمة من 50 إلى 100 جنيه في الطن، لتسجل 7900 جنيه للطن، بينما سجل النترات 7800 جنيه للطن.

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الصحة: تجنب 7 أعراض للسعار.. وهذه طريقة مواجهته

أكدت وزارة الصحة في منشور توعوي على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أعراض مرض السعار تتمثل في (حمى، فقدان شهية، ضعف عام، صعوبة بلع، حالة هياج، خوف من الماء والهواء) لينتهي بغيبوبة ثم الوفاة.

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للإقبال الشديد.. الداخلية: استمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً في المحافظات

قرر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، استمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، اعتباراً من اليوم السبت؛ لاستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بنطاق 8 محافظات.

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جروسي يحذر من أن قصف مدينة "إنيرهودار" يعرض محطة زابوريجيا النووية للخطر

حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الجمعة، من أن قصف مدينة إنيرهودار الأوكرانية يعرّض محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة للخطر.

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الرئيس اﻷمريكي يقترح قبول 125 ألف لاجئ للسنة المالية 2023

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اﻷمريكية نيد برايس، الجمعة، أنه تم إحالة تقرير الرئيس جو بايدن إلى الكونجرس بشأن قبول 125 ألف لاجئ في أمريكا كمقترح للسنة المالية 2023.

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زيلينسكي: استعدنا أكثر من 30 مستوطنة في خاركيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 مستوطنة في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

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