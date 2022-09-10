شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف دعم استثنائى للأسر الأولى بالرعاية بقيمة ‏‏833 مليون شهريا ولمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، كذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الصرف، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية 36 مليون مواطن من إجمالي 64 مليون ‏مواطن يستفيدون من الدعم التموينى، بما يمثل 8 ملايين ‏بطاقة تموينية من إجمالى 23 مليون بطاقة، بدعم يصل إلى ‏‏833 مليون شهريا وبتكلفة إجمالية ستصل إلى 3 مليارات و833 ‏مليون جنيه لدعم الزيادة الاستثنائية الأخيرة، وأن عمليات الصرف ‏تتم من 40 ألف منفذ تموينى متنوع مابين منافذ ‏جمعيتى وبدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية. ‏

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى أقرها ‏ الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية عبارة عن إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتصرف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط، لافتا إلى أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذى يقل عن2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.‏

وأضاف الوزيرأنه تم وضع عدد من الضوابط لصرف ‏مستحقات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم والتى تمتد لـ ‏‏6 أشهر، وهى صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفردها ‏‏4 أفراد فأكثر، وشملت ضوابط الصرف أيضا صرف عبوة ‏مكرونه 800 جرام للبطاقة التموينيه التى يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر.