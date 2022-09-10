شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. التعرض للطفح الجلدى أحد أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس جدرى القرود ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب.

وأضاف، حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب الفيروس فى الولايات المتحدة أو أوروبا، حتى مع ارتفاع عدد الحالات.

واستكمل حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على راحة اليد. بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في اجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الاعضاء التناسلية.