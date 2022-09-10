شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. محطات مياه ومراكز شباب ووحدات صحية أبرز مشروعات قرى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ديرمواس جنوبا للعدوة شمالا، خلايا نحل تعمل من أجل سرعة إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للارتقاء بالريف وتطويره وتوفير كافة الخدمات للقرى الأكثر احتياجا، حيث تعمل المبادرة فى 19 قطاع خدمى بمختلف القرى.

وتضم المبادرة، 5 مراكز هى ديرمواس ومغاغة والعدوة وملوى وأبوقرقاص، بتكلفة حوالى 23 مليار جنية وتضم192 قرية و757 تابع.

وتتنوع مشروعات حياة كريمة بين محطات مياه وصرف صحى ومراكز شباب، وصحة وتعليم وغيرها من المشروعات الخدمة التى تعيد الحياة الكريمة لقرى الريف بمحافظة المنيا.

وقال محمد عمران أحد أهالى ديرمواس، إن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة توجد فى جميع قرى المركز فلا توجد قرية خالية من المشروعات ففى مجلس قروي نزلة البدرمان تم تشغيل محطة المياه ودخلت الخدمة بعد توقف دام عشر سنوات، كذلك مشروع الصرف الصحي ومشروع الوحدة الصحية ووحدة رعاية الأسرة والأرض المقترحة لانشاء المواقف والأسواق ووحدة الحماية المدنية.

أما عمدة شحاتة أحد شباب أبو قرقاص، قال أن هناك الكثير من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قرى المركز وجميعها مشروعات تخدم المواطن لم نكن نحلم بها، لذا نقول شكرا حياة كربمة، وقال إن من بين تلك المشروعات التى تجرى فى الوحدة المحلية ببنى موسي، مركز طبي بنى خيار ومجمع خدمات ومركز تكنولوجي ومجمع زراعي و ومركز شباب

وأشار أبو العمران محمد أحد أهالى مركز ملوى، إلى أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات حياة كربمة، لدرجة أننا نشعر أن زيارتهم للمشروعات شبه يومية وتتميز حياة كريمة فى ملوى بكثرة المشروعات داخل القرى وعلى رأسهم قرية المعصرة بملوى والتى تحولت الى قرية نموذجية بفضل حياة كريمة، الى جانب مشروع تدعيم شبكة الكهرباء ومشروع محطة رفع حمزاوى

وقال شادى ضاحى أحد الأهالى، الوحدة المحلية لقرية أسمنت بها الكثير من المشروعات الجارية والتى أوشك معظمها على الانتهاء ومنها انشاء مركز شباب ومجمع الخدمات والمجمع الزراعى ووحدة طب الأسرة، وكذلك انشاء مركز شباب السلطان حسن والوحدة الاجتماعية بالسلطان حسن ووحدة طب الأسرة بالسلطان حسن.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، إن هناك متابعه دائمة ومستمرة على مشروعات مبادرة حياة كريمة للتأكد من سير العمل وتذليل كافة العقبات التى تقف امام المشروعات، وكذلك تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، على المشروعات وتقديم تقرير بسبر العمل والمشروعات ونسب التنفيذ.



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (1)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (2)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (3)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (4)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (5)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (6)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (7)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (8)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (9)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (10)



حياة كريمة تدعم قرى الريف المصرى (11)