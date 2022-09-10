​إحباط تهريب 5 آلاف قرص مخدر مع راكب قادم من السعودية في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من عبوات دوائية وشرائط لعقار مدرج بجداول المخدرات فور وصوله من السعودية، وآخر أجنبي من أصل عربي بحيازته سجائر إلكترونية بها زيت مخدر فور وصوله من أمريكا، وتم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة، استوقف هشام الورداني مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة أحمد علي الشريف رئيس القسم، اشتبه في عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وكلف محمود سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 هشام الورداني بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر معه على 576 شريطا لعقار solpadeine الذي يحتوي على مادة "كودايين" والمدرج في جداول المخدرات بإجمالي 5760 قرصا.

والواقعة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، تم ضبط راكب أجنبي من أصل عربي بحيازته 9 سجائر إلكترونية و2 عبوة بلاستيكية بداخلهما زيوت مخدرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، كلّف عمرو عبدالمنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 أحمد عطالله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، ما اسفر عن واقعة الضبط.

وأمر خالد محمود عبد العظيم مدير الإدارة الأولى بالإنابة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، وأمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين إلى النيابة.