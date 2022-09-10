رئيس "زراعة الشيوخ" مهنئا الفلاح في عيده الـ70: اهتمام الدولة لم يعد مجرد شعارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هنأ المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الفلاح المصري بمناسبة عيد الفلاح الـ"70"، موجها له كل التحية والتقدير لما يبذله من جهود لتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الأزمات العالمية سواء الأزمات الاقتصادية أو أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبيا على منظومة الإنتاج.

وقال الجبلي، في بيان له، إن تخصيص الدولة يوما للاحتفال سنويا بعيد الفلاح، يأتي تكريما للفلاحين والمزارعين، على ذلك الدور الذى يقومون به في تأمين احتياجات البلاد من الغذاء عبر التاريخ، كما أن اهتمام الدولة بالفلاح لم يعد مجرد شعارات.​