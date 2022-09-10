​وزيرة الهجرة تستقبل رئيسة الجالية المصرية في آيرلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عفاف عبدربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، لبحث احتياجات الجالية، في ضوء المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج الذي انعقد في أغسطس الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، برئيسة الجالية المصرية في آيرلندا، مشيدة بجهودها تجاه أعضاء الجالية هناك خلال الفترة الماضية، ودورها المجتمعي البارز وعلاقاتها الوطيدة بالرموز السياسية وأعضاء البرلمان، مما ساهم بشكل واضح في تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة.

وأضافت: "لقد لمست عن قرب دور الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، خلال فترة عملي سفيرا لمصر في بلفاست، فكانت الجالية خير نموذجا يحتذى به للمصريين بالخارج، وتميزت الجالية بوحدة تماسكها، وعملها الجاد، لخدمة بعضها البعض".

ومن جانبها، قدمت الدكتورة عفاف عبد ربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا، خالص شكرها للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لرغبتها في تلبية احتياجات الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، مضيفة أن السفيرة سها جندي على دراية كبيرة بوضع الجالية، فلقد كانت فترة توليها سفيرا لمصر في أيرلندا، من أهم الفترات التي شعر فيها المصريون هناك بوحدة الصف، لما بذلته من جهد في تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية لربطهم بوطنهم، وكذلك دورها في تذليل أيه عقبات تواجه أعضاء الجالية المصرية هناك.

وأشارت رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا، إلى أهمية توفير ومد المصريين في أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة أيضا، بالمواد الإعلامية اللازمة عما يدور بالداخل المصري، للرد على مختلف الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها عن مصر في هذه المنطقة، كما أكدت رغبة أعضاء الجالية لأن يكون لهم دور ومساهمة في الترويج السياحي والثقافي لمصر بالخارج.

وتابعت الدكتورة عفاف عبد ربه قائلة إن الجالية بحاجة لتعزيز دعم مجال تعلم اللغة العربية للجيلين الثاني والثالث من المصريين في أيرلندا، وتوفير برامج مخصصة لمختلف مستويات الإجادة والأعمار، كذلك إمدادهم بكتيبات تعريفية من الأزهر والكنيسة.