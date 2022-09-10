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رئيس حزب أبناء مصر: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعكس استقرار الدولة ونجاح الحوار

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

رحب حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا لينضموا إلى 725 تم الإفراج عنهم منذ انطلاق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني واستئناف عمل لجنة العفو الرئاسي.

وقال بركات، إن حالة الحراك التي يشهدها الجميع، تعكس استقرار الدولة المصرية وسعي قيادتها لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة ونجاح مقدمات الحوار الوطني وشدد بركات على تمسك حزب أبناء مصر بثوابت الحوار الوطني، التي تتيح المشاركة لكل طوائف المجتمع دون تفرقة أو تمييز، مع استبعاد كل من تلطحت أيديهم بدماء الشعب المصري وعناصر وقيادات الجماعة الإرهابية بالداخل والخارج.

وتابع بركات: "نستشرف حصاد الحوار الوطني الذي يبدأ سادس جلساته غدا، وننتظر أن يستكمل تشكيلات لجانه لننخرط في نقاشات جادة حول مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية لديها أجندات مزدحمة للمشاركة بفاعلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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