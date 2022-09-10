"علي" يطلب تطليق زوجته: "بتكلم نفسها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "علي. ف"، (33 سنة)، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها تطليق زوجته مبررًا في دعواه "طول النهار بتكلم نفسها وبتقولي في ناس عايشة معانا في البيت".

يقول "علي"، في دعواه التي حملت رقم 237 لسنة 2021: "ارتبط بميرفت بعد قصة حب استمرت عام، وتقدمت لخطبتها وخلال ذلك وضع أهلها شروطا وطلبات كثيرة ووافقت عليها لحبي لها، وبعد مرور 6 أشهر تم الزفاف، وانتقلنا إلى عش الزوجية".

وأضاف الزوج: "في البداية الأمر عشنا أجمل أيام عمرنا، كانت تبدو في منتهى السعادة فهي سيدة وربة منزل ممتازة لكن سرعان ما تغير ذلك بعد عام واحد من زواجنا، فأصبحت لا تقوم بتنظيف المنزل وتظل في غرفة النوم حتى أعود من العمل".

"ظلام دامس وصوت عال وعياط وخيالات، كل ما تفعله زوجتي يومياً فقط"، وصف الزوج ما تقوم به زوجته طوال اليوم داخل البيت، متابعا: "كل ما أشغل القرآن في الشقة يوم الجمعة تظل غرفتها لا تخرج، وبمجرد دخولي عليها تذهب لتنام في حجرة ثانية".

يأس الزوج من تصرفات زوجته وبعد خلافات استمرت لشهور بررت تلك الأفعال بوجود أناس يعيشون في الشقة، يقول الزوج: "بتجبرني على النوم في غرفة بمفردي وضلمة وباب مقفول".