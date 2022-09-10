شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن فتح باب التقديم للكلية الإكليريكية بشبرا الخيمة منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بشبرا الخيمة فتح باب التقديم للعام الدراسى 2022 - 2023 للحاصلين على المؤهلات العليا أو فوق المتوسط أو المتوسط، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل.

واشترطت إدارة الكلية تقديم خطاب تزكية من أب اعتراف المتقدم للالتحاق، ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "شبرا الخيمة" حتى أول أكتوبر.

وتهتم الكلية من خلال نظام الدراسة بإعداد وبناء شخصية الطالب بناءً متكاملاً، يثمر روحاً عميقة الصلة بالله، نفساً سوية منضبطة، عقلاً مستنيراً بالمعرفة السليمة، علاقات ناجحةً مع الآخرين.

ويعتبر الزى الرسمى الخاص بالكلية، القميص الأبيض والبنطلون الأزرق لطلبة الفرقة الأولى والثانية، والروب الأسود وصليب الصدر لطلبة الفرقة الثالثة والرابعة.

وتمنح الكلية إجازة الأسبوعية للطلبة يومى السبت والأحد، بعد انتهاء آخِر يوم دراسى، بالإضافة إلى الإجازات السنوية فى رفاع صوم الميلاد، نصف العام، وصوم أهل نينوى، ورفاع الصوم المقدس، وعيد القيامة المجيد، والإجازات الاستثنائية فى حالات الطوارئ.