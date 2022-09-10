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ننشر مواقيت الصلاة السبت 10/9/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08  ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 24: 3

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء  7:27

 

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م

    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:03

موعد صلاة الظهر 11:48 م

موعد  صلاة العصر 3:20 م

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:24  م.        

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:59

وقت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة  العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م    

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

وقت صلاة الفجر 4:09  ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:15

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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