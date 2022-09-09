شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: انتهاء 70٪ من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تم الانتهاء من 70 لـ80٪ من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عباس، خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، الذى يبث على فضائية النهار، اليوم الجمعة، أن معدلات التنفيذ داخل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة كانت مضغوطة وكبيرة.

وأوضح العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك عددا من المستثمرين العرب زاروا العاصمة الإدارية، مشيدين بالإنجازات غير المسبوقة على أرض مصر.