بحضور نجيب ساويرس وعدد من الوزراء.. بدء التشغيل التجريبي لبوابات الأهرامات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمهندس نجيب ساويرس المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم، ومطعم خوفو بمجمع المطاعم العالمي، والجولات الداخلية بالمنطقة للمجموعات والأفراد، بالإضافة إلى تشغيل منظومة الحافلات الكهربائية و7 محطات الرئيسية للزيارة مزودة بخدمات متكاملة للزائرين وساحة انتظار للسيارات والحافلات لمحطة مركز الزوار داخل منطقة أهرامات الجيزة.

وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتطوير وتشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

كما حضر الفعالية غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس هشام جاد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وعدد من قيادات الوزارة، وعدداً من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بالقاهرة، وقيادات شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات.

وبدأ التشغيل التجريبي لأول مجموعة من منظومة الحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وساحة الانتظار بمحطة مركز الزوار والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة بهدف خدمة زائري منطقة بأهرامات الجيزة، والذين سوف يتمتعون بتجربة سياحية متميزة حيث يمكنهم مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، عبر هذه الحافلات والسيارات الكهربائية، والتي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية لتبدأ من محطة مركز الزوار مروراً بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكاورع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة أبو الهول، لتنتهي عند محطة بانوراما ٤ قبل العودة لمركز الزوار.

وتضم المحطات الرئيسية عددا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi ومكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها مثل توفير مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

كما انتهت الشركة من أعمال تطوير وإعادة تأهيل المبنى القديم للإدارة الهندسية للمنطقة والذي كان يستخدم كمحزن للخردة، لتحويله إلى مجمع عالمي للمطاعم يتبع أحدث معايير الضيافة العالمية. ومن المقرر أن يضم هذا المجمع 10 مطاعم سياحية مقامة بتصاميم تم وضعها طبقا لاشتراطات المنطقة الأثرية، كما يضم مناطق لانتظار السيارات والأتوبيسات السياحية الخاصة بزائريه.

وأعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن سعادته ببدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار ومنظومة النقل الداخلية الصديقة للبيئة بالمنطقة الأثرية من حافلات وسيارات تعمل بالطاقة النظيفة، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، والتي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم، بهدف منحهم تجربة سياحية متميزة وأكثر سهولة وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة المنطقة الأثرية، مما يعمل على توفير بنية أساسية وخدمية وترفيهية مناسبة بالمقاصد السياحية عن طريق العمل على تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة ببعض المناطق السياحية ذات الشهرة العالمية لإثراء المنتج السياحي المصري وخلق ميزة تنافسية.

كما وجه الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق على المبادرة التي أطلقها للتعاون مع القطاع الخاص لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف في مصر لتحسين التجربة السياحية لهم والتي أثمرت عن التعاون الذي نشهده اليوم مع شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات.

وأضاف وزيري: إن منطقة أهرامات الجيزة ليست الوحيدة، بل إنه تم أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص، رفع كفاءة خدمات الزائرين بالعديد من المواقع الأثرية والمتاحف مثل قصر البارون بحي مصر الجديدة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، وقصر محمد على شبرا والذي سيتم افتتاحه قريبا بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، وغيرها من المناطق الأثرية، لافتا إلى أن هذا المشروع جاء في ظل الانتهاء هندسياً بنسبة 100% من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم والذي قام بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من الحكومة.

وفي سياق متصل قال المهندس نجيب ساويرس المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، "إنه فخر كبير لنا أن تقوم شركاتنا بتطوير مناطق الزيارة بالموقع الأثري الأول في العالم والأكثر شهرة وأهمية بهضبة أهرامات الجيزة بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين من المصريين والأجانب، بما يساهم في دعم السياحة المصرية وبما يليق بمكانتها التي تستحقها أمام العالم"، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة التي تضيفها أوراسكوم بالمنطقة مدعومة بأحدث التقنيات وتراعي المعايير الدولية والبيئية".

ومن جانبه، أعرب المهندس هشام جاد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، عن سعادته بتحقيق معدل استثنائي لتفعيل وتنفيذ خطة تطوير الخدمات بالمنطقة، وبالتشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم وافتتاح مطعم خوفو بمجمع المطاعم العالمي، موضحا أنه تم بدأ التشغيل التجريبي للرحلات الداخلية للمجموعات والأفراد، والحافلات الكهربائية و7 محطات رئيسية مزودة بخدمات للزائرين.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز إلى أن منظومة الطاقة النظيفة بمنطقة الأهرامات تتماشى مع أجندة خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في ضوء استعدادات مصر لاستضافة -الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 - والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث تراعي شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات في إطار مسئوليتها المجتمعية أعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال الاعتماد على مركبات جديدة صديقة للبيئة وتدوير المخلفات، وكذلك أعمدة الإنارة للطرق تعمل بالطاقة الشمسية، موضحا أن الاعتماد على المنتجات المعاد تدويرها يهدف للحد من التلوث البيئي. كما نسعى لتقديم تجربة سياحية وثقافية وترفيهية متميزة في أعظم وجهة تاريخية وأثرية بالعالم عن طريق فريق العمل لتقديم وتشغيل الخدمات لزائري المنطقة الأثرية وفقا لأفضل المستويات العالمية.

وأضاف قائلاً: "لقد حان الوقت لكي يشهد العالم تطبيق منظومة خدمات الزائرين الجديدة للمنطقة واستخدام تطبيقات الطاقة النظيفة داخل منطقة أهرامات الجيزة المكان الذي يمثل أعرق الحضارات وأسماها"، متوجها بالشكر للشركاء الاستراتيجيين لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، مثل (البنك الأهلي المصري – شركة أورانج للاتصالات) على الدعم الاستثنائي والمشاركة في تقديم خدمات نوعية متعددة تدعم منظومة الخدمات الجديدة للزائرين، ما تأتي في إطار رؤية الشركة الطموحة بتحقيق طفرة غير مسبوقة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2018، وقع المجلس الأعلى للآثار بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية بالكامل.

وفي أكتوبر 2020، تم البدء في التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة، فضلاً عن افتتاح أول مطعم واستراحة داخل المنطقة وهو مطعم الـ9 بيراميدز لونچ الذي يعد من أكثر المطاعم شهرة وأقبالا من الأجانب والمصريين.

شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية:

شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة ويتمثل نشاطها في تطوير وإدارة المشروعات وتشغيلها وتقوم حاليا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للأثار لمدة خمسة عشر عاما.

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