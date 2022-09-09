وزيرة البيئة لمصراوي: البنك الأفريقي يجب أن يكون الممول الرئيسي لمشروعات القارة المتعلقة بالمناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر التعاون الدولي في نسخته الثانية تعد فرصة تحضيرية استعدادًا لفعاليات قمة المناخ cop27 التي تحتضنها مصر في مدينة السلام "شرم الشيخ، مشيرة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتلبية الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية لتطوير والمساهمة عبر (NDCs)، مع ضرورة تحديد المستويات والأولويات الوطنية "المياه والغذاء والطاقة" عبر برنامج (نوفي).

وأوضحت فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البنك الأفريقي هو المؤسسة الأفريقية التي يفترض أن تعمل على خدمة القارة السمراء، لافتة إلى أن هذا المؤتمر هو مؤتمر أفريقي بالدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن يومي السبت والأحد المقبلين ستكون في جولة تفقدية بصحبة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، لكافة الأعمال والأنشطة والمشروعات استعدادًا لفعاليات قمة cop 27، حيث يتبقى 59 يوميًا على مؤتمر المناخ وهو الحدث الأبرز الذي يجب أن يخرج بأفضل صورة.