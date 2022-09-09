الرئيس السيسي: حررنا وسهلنا الحركة في شرق وغرب وجنوب القاهرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وقال السيسى، إن الدولة تسعى لتسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة الكبرى، متابعًا: "إحنا حررنا ومش حررنا بس، إحنا سهلنا الحركة في شرق القاهرة، ثم بدأنا نقرب شوية بشوية، إحنا بنتكلم على رمسيس وباب الخلق وعابدين وشبرا الخيمة".

وأضاف الرئيس السيسيي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: "قولنا هنحاول نيسر الحركة فى القاهرة شرق وغرب، وشرق القاهرة وجنوب القاهرة وغرب القاهرة في فيصل والجيزة والشيخ زايد".