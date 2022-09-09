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الرئيس السيسي: المواطنون من خلال الاستخدام والممارسة عرفوا حجم المشروعات

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن بدأ يدرك قيمة وأهمية المشروعات الكبري التى تنفذها الدولة، متابعا: "الناس ماكنتش متصورة اللى احنا بنعمله.. النهاردة الناس من خلال الاستخدام والممارسة العلمية عرفت حجم المجهود". 

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "لو شايفين حاجة تانية تتعمل بالقرب من المحاور الجديدة التى يتم تنفيذها .. قولوا عليها ونعملها". 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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