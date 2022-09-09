شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: عملنا على تخفيف الزحام على 20 مليون مواطن فى القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تسعي لتسهيل الحركة المروية فى القاهرة، متابعا: "نفذنا العديد من الكباري والطرق الجديدة.. ولتخفيف الزحام على 20 مليون مواطن موجودين فى القاهرة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "الهدف من المحاور فى منطقة المقطم.. تخفيف الحركة على صلاح سالم.. وعارف إنه فيه تطوير لصلاح سالم".