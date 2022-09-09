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الرئيس السيسي: عملنا على تخفيف الزحام على 20 مليون مواطن فى القاهرة الكبرى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تسعي لتسهيل الحركة المروية فى القاهرة، متابعا: "نفذنا العديد من الكباري والطرق الجديدة.. ولتخفيف الزحام على 20 مليون مواطن موجودين فى القاهرة". 

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "الهدف من المحاور فى منطقة المقطم.. تخفيف الحركة على صلاح سالم.. وعارف إنه فيه تطوير لصلاح سالم". 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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