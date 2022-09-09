شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية فى إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.

وأكد الرئيس السيسى، أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التى تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكبارى دون إزالتها أو المساس بها.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تفقده أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذى يربط بين جنوب القاهرة بدايةً من محور حسب الله الكفراوى ومحور سميرة موسى مروراً بمنطقه حى الأسمرات و كورنيش المقطم الجديد وصولاً لطريق صلاح سالم و محور الاوتوستراد بطول ٩ كم و٥ حارة مرورية لكل اتجاه.

كما تفقد الرئيس سير العمل فى محور محمد عزت عادل والذى يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بدايةً من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول 12 كم و8 حارات مرورية لكل اتجاه و تصل إلى 8 حارات مرورية لكل اتجاه فى بعض المناطق.

واطمأن الرئيس من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.