شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك فى جهود الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة. الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتسفيه جهود الدولة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

الرئيس السيسي: ستظل توجيهاتى للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم المزارعين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.

كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن انتهاء إجراءات خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، ونشر عبر صفحته بالفيس بوك اسماء المخلي سبيلهم اليوم: تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أعلنت محافظة الجيزة، القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصه بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمه وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدنى استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار. أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه على الرغم من رصد حالة إصابة بالفيروس في مصر، إلا إن الظروف الاجتماعية والصحية والوبائية لمصر لا تقلق بشأن جدرى القرود، ولن يتحول لوباء أو يتم انتشاره. عوض تاج الدين لـ"تليفزيون الخليج 365": جدرى القرود لن يتحول لوباء فى مصر غلق جزئى بمنزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لشارع مراد لمدة 3 أيام طقس حار بأغلب الأنحاء غدا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المخلى سبيلهم اليوم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس مع الجانب اليابانى إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحها في طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية. تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام مقابل 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1727 دولارا . وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لعدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، فوق النسبة المقررة قانوناً مع تطبيق الإجراءات القانونية على أى مدرسة تخالف التعليمات، كما طالبت المدارس بتقديم شكاوى فى حالة زيادة المصروفات عن النسب المحددة. شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى. قصر باكنجهام: تنصيب تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا غدا السبت أعلن قصر باكنجهام الجمعة، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح السبت فى قصر سانت جيمس. قصر باكنجهام: تنصيب تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا غدا السبت "التعليم" تشدد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لعدم زيادة المصروفاتمحافظ القاهرة يوجه بالانتهاء من صيانة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد أسعار الذهب اليوم تنخفض 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات

المالية: ندرس إصدار سندات «ساموراى خضراء» فى اليابان و«باندا» فى الصين