شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك فى جهود الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.
كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن انتهاء إجراءات خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، ونشر عبر صفحته بالفيس بوك اسماء المخلي سبيلهم اليوم:
أعلنت محافظة الجيزة، القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصه بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمه وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدنى استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه على الرغم من رصد حالة إصابة بالفيروس في مصر، إلا إن الظروف الاجتماعية والصحية والوبائية لمصر لا تقلق بشأن جدرى القرود، ولن يتحول لوباء أو يتم انتشاره.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس مع الجانب اليابانى إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحها في طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية.
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام مقابل 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1727 دولارا .
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى.
قصر باكنجهام: تنصيب تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا غدا السبت
أعلن قصر باكنجهام الجمعة، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح السبت فى قصر سانت جيمس.