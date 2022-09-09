شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يجتمع مع مديري الإدارات لوضع نموذج اليوم الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الجمعة، اجتماعًا بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية مع مديري عموم الإدارات وموجهي الأنشطة، لتفعيل قرار وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، لعمل مقترح يوم رياضي داخل المدارس لكل الإدارات لمحافظة الجيزة، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وبدوي علام رئيس مجلس الأمناء بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل اسبوعي بالتناوب في المدارس على مستوى الجيزة.

ويأتي الاجتماع في ضوء اهتمام الدولة وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالأنشطة التربوية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتشكيل شخصياتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها وتنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الإجتماعية الهامة.