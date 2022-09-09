شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتسفيه جهود الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتسفيه جهود الدولة الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق.. فى عيد الفلاح الـ70.. توجيهات الرئيس السيسى مستمرة لدعم المزارعي



واقرأ أيضا.. واقرأ أيضا.. - الرئيس يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتسفيه جهود الدولة الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.. ويطمئن من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل.. ويؤكد: نستهدف تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس وبين حماية المقدرات التاريخية

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