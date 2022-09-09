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الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

 

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء و تطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.

الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (1)
 

الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (2)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (3)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (4)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (5)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (6)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (7)
 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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