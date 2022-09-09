شكرا لقرائتكم خبر عن الدستورية تعلن تفاصيل الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن المحكمة الدستورية العليا، بعد قليل، فى مؤتمر صحفي، عن تفاصيل فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، الذى يعقد حلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعد هذا الاجتماع هو السادس، بعد قيام المحكمة الدستورية العليا المصرية بعقده فى عام 2017، والذى يجمع الأشقاء الأفارقة من أكثر من دولة أفريقية لتحقيق التعاون القضائي الدستورى الذي يضمن للمواطن الأفريقي أن يتمتع بالحرية والعدالة والمساواة.

ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة للدول الأفريقية لما يتضمنه من توصيات هامة تساعد على تحقيق القضاء الدستورى للمواطنين فى القارة السمراء.