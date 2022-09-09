شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة لخدمة المزارعين فى المقام الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين ، بمناسبة الإحتفال بعيد الفلاح والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام، مؤكدا أن هذا الإحتفال يأتي تكريما للفلاح المصرى على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين.

وأكد سويلم، أن كافة المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول ، وضمان توفير كافة الإحتياجات المائية التى يتطلبها القطاع الزراعى فى مصر.

وكان سويلم قد توجه صباح اليوم الجمعة إلى محافظة الشرقية لتفقد مشروعات الرى بالمحافظة ، والمشاركة فى إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.

والتقى سويلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك فى إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.

وتفقد سويلم زمام ترعة الصبابة وإلتقى مع عدد من المزارعين وإستمع لأراءهم في خدمات الري بالزمام ، كما تفقد أعمال تأهيل ترعة الصبابة والتى تمتد بطول 20 كيلومتر وتخدم زمام قدره 13 ألف فدان ، وتمر عبر 15 قرية وعزبة بمراكز (الزقازيق - ههيا - أبو كبير) ، حيث تم الإكتفاء بتأهيل الجزء المتعب فقط من الترعة والذى كان يعاني من الإستبحار وعدم إنتظام ميول القاع (من الفم وحتى كيلو 4.٠٠) بطول ٤ كيلومتر ، وعدم تأهيل الجزء المتبقى من الترعة (فى المسافة من كيلو 4.٠٠ الى كيلو 20.٠٠) لعدم إحتياج قطاع الترعة للتأهيل فى هذه المسافة.

ووجه سويلم مسئولى الرى بالمحافظة بمتابعة حالة الكبارى المقامة على الترعة ، ودراسه الحلول المختلفة لفرق منسوب الجسر عن قدمه التبطين ، والتنسيق مع الادارة المحلية والأهالى لعمل سور على جسر الترعة لحماية المواطنين وخاصة الأطفال.

والتقى سويلم بعدد من المنتفعين من أعضاء روابط مستخدمي المياه الذين تقع أراضيهم على نهاية الترعة ، والذين أعربوا عن سعادتهم لقيام الوزارة بتأهيل الجزء المتعب من الترعة والذى أسهم في حسم مشاكل الرى وإيصال المياه للنهايات وتحسين حالة الرى في زمام 5000 فدان بمراكز ههيا وأبو كبير والتى تروى من الترعة في المسافة من كيلو 8.٠٠ وحتى كيلو 20.٠٠.

كما تفقد سويلم مركز الطوارئ التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمركز الزقازيق ، للإطمئنان على جاهزية المركز للتعامل مع أى حالات طارئة ، وقام الدكتور سويلم بمناقشة الفنيين والسائقين العاملين بمركز الطوارئ والتوجيه بدراسة طلباتهم وحسمها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

ويهدف مركز الطوارئ لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات التي قد تتعرض لها المحطات مثل التوقف الفجائى لأحد الوحدات بمحطات الرفع التابعة للوزارة أو إنقطاع التيار الكهربائى عن المحطات لفترات طويلة أو إرتفاع مناسيب المياه بمص محطات الصرف ، الأمر الذى يتطلب التحرك الفورى لحماية الأهالى والقري والمنشآت من الغرق لحين إعادة المحطة لعملها الطبيعي ، كما يسهم مركز الطوارئ في مواجهة الازمات والكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها بعض المحافظات كالسيول والأمطار الغزيرة ، ويمتلك المركز العديد من المعدات ووحدات الطوارئ ذات قدرات تتراوح بين (٠.50 – 2.٠٠) متر مكعب/ ثانية.

كما تفقد سويلم محطة طلمبات العايد بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية والتي تقوم برفع مياه الصرف الزراعى من مصرف بلاد العايد لتغذية ترعة الوادي ، والمحطة تتكون من 4 وحدات بتصرف إجمالي 1.20 مليون متر مكعب/ اليوم ، حيث أكد سيادته على الاستمرار فى إجراء إختبارات نوعية المياه لضمان جودة مياه الرى بعد عملية الخلط.

ووجه سويلم بصرف مكافأة لمهندسي وفنيي الوزارة العاملين بمركز الطوارئ ومحطة طلمبات العايد تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد.