لجنة العفو الرئاسي تتوجه بالشكر للرئيس السيسي على دعمه لملف المحبوسين

القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:49 م

تقدم أعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر في نهو ملف المحبوسين، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام، كما توجهة أعضاء اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.

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