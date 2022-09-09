شكرا لقرائتكم خبر عن من طفولتها حتى يوبيلها البلاتينى.. 100 صورة توثق حياة الملكة إليزابيث الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باعتبارها واحدة من أكثر النساء اللواتى تم تصويرهن في العالم، تم توثيق عهد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة عن عمر يناهز 96 عامًا، من خلال عدسات الكاميرات بآلاف الصور المتنوعة خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا، إضافة لبعض اللقطات من طفولتها وشبابها قبل اعتلاء العرش، وفى هذا الصدد، نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى، مجموعة من الصور المذهلة التى توثق حياتها التاريخية، بدءًا من الصورة الأولى في ملابس الحداد السوداء بعد وفاة والدها، مرورًا ببعض اللقطات الخاصة أثناء سيرها برفقة كلابها، إضافة إلى لقطات جولاتها فى الحدائق ومناجم الفحم وتفقد القوات.

وتتضمن اللقطات المميزة من حياة الملكة إليزابيث، اللحظة التي جلست فيها على كرسي التتويج القديم داخل كنيسة وستمنستر عندما توجت عام 1953، إضافة إلى صورة صاحبة الجلالة وهي تبث أول بث تلفزيوني لها يوم عيد الميلاد على الأمة في عام 1957، وهي خطوة كانت ستردد صداها في كل عام لاحق من حكمها، مع تحول تكنولوجيا التلفزيون.

وتُظهر الصور أيضًا حب الملكة للخيول، حيث يظهرها الكثير على ظهور الخيل أو في السباقات ، بينما يعكس آخرون علاقتها بكلاب فصيل كورجي، كما تُظهر العديد من الصور الملكة مع زوجها المحبوب الأمير فيليب وأطفالهم الأمير تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد في مراحل مختلفة من حياتهم المبكرة.

وتظهر إحدى الصور صاحبة الجلالة ودوق إدنبرة على شرفة قصر باكنجهام في عام 1954 بعد عامين فقط من حكمها مع الأمير تشارلز البالغ من العمر خمس سنوات والأميرة آن البالغة من العمر ثلاث سنوات، كذلك تظهر الصور أيضا جلالة الملكة في وقت لاحق من حياتها ، عندما واصلت أداء واجباتها المقدسة بالرواقية والعزيمة التي اتسمت بها فترة حكمها الطويلة.



الملكة تقف بالقرب من شجيرة بلوط زرعتها بحديقة دار الضيافة الحكومية في طوكيو عام 1975



الملكة فى التلفاز بعد بث أول يوم عيد ميلاد متلفز للأمة عام 1957



الملكة إليزابيث تقطع تورتة عيد ميلادها



الملكة إليزابيث الثانية



الملكة إليزابيث الثانية تتوج ابنها الأمير تشارلز رسميا بتاج أمير ويلز



أصدر معرض رويال ويندسور للخيول صورة للملكة بمناسبة عيد ميلادها السادس والتسعين في أبريل



الملكة إليزابيث تطلق النار من بندقة SA 80 عام 1993



الاحتفال بعيد ميلاد الملكة في مجلس اللوردات أثناء افتتاح البرلمان في 21 أبريل 1966



الأميرة إليزابيث والأميرة مارجريت



الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والملكة إليزابيث الثانية في 6 مايو 1994



الملكة العقيد العام في فيلق المهندسين الملكيين تبحث من خلال Theodolite



الملكة في حفلة الحديقة في ساحة المستشفى الملكي بلندن في 1 يونيو 1967



الملكة أثناء زيارتها لمعرض تشيلسي للزهور في لندن في 24 مايو 1971



الملكة إليزابيث الثانية وكلبها من فصيلة كورجي بيرى مع فريق الرجبي الإنجليزى



الملكة إليزابيث الثانية تتحدث في مأدبة رسمية في قلعة وندسور عام 2008



الملكة إليزابيث الثانية تتحدث مع البابا بنديكتوس السادس عشر



الملكة إليزابيث الثانية تتفقد حرس الشرف للقوات الهندية في راشتراباتي بهاوان



الملكة إليزابيث الثانية تحمل الأمير أندرو أثناء نزهة في بالمورال عام 1960



الملكة إليزابيث الثانية تزرع شجرة في صندوق نيوماركت لصحة الحيوان في 29 أكتوبر 2009



الملكة إليزابيث الثانية تضع إكليلًا من الزهور على أبواب مدرسة دانبلين الابتدائية



الملكة إليزابيث الثانية تقف بينما الأمير لويس يغطي أذنيه على شرفة قصر باكنغهام



الملكة إليزابيث الثانية جالسة في غرفة ريجنسي بقصر باكنجهام في لندن في 20 أبريل 2006



الملكة إليزابيث الثانية في أسكوت في بيركشاير للملك جورج السادس



الملكة إليزابيث الثانية مع رئيس الوزراء إدوارد هيث والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وزوجته



الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق إدنبرة يطعمان دونا الفيل أثناء زيارتهما ZSL Whipsnade Zoo



الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة يعيدان زيارة برودلاندز في هامبشاير للاحتفال بذكرى زواجهما الماسية



الملكة إليزابيث الثانية



الملكة إليزابيث على البحيرة



الملكة إليزابيث على العربة



الملكة إليزابيث فى شبابها



الملكة إليزابيث فى شيابها



الملكة إليزابيث فى صغرها



الملكة إليزابيث فى طفولتها



الملكة إليزابيث وابنها تشارلز وزوجته



الملكة إليزابيث وابنها تشارلز



الملكة إليزابيث والأمير فيليب يقرأن مجلة



الملكة إليزابيث ورئيس الحكومة البريطانية السابق وينستون تشرشل



الملكة إليزابيث و دبليو دي بارنيتسون ينظران إلى مجموعة من الصور الملكية



الملكة إليزابيث وزوجها فى إحدى المناسبات العامة



الملكة إليزابيث وزوجها فى إحدى رحلاتهما



الملكة إليزابيث وزوجها وأحفادها فى شرفة القصر



الملكة إليزابيث فى منجم الفحم



الملكة تأخذ مقعدها خلال جنازة زوجها الأمير فيليب في كنيسة سانت جورج في 17 أبريل 2021



الملكة تتحدث إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون من قلعة وندسور خلال أزمة كوفيد في 25 مارس 2020



الملكة تتولى التحية لأفواج الحرس المنزلي خلال احتفال قوات اللون في لندن في 15 يونيو 1985



الملكة تجلس على مكتب في غرفة ريجنسي بعد تسجيل بث يوم عيد الميلاد إلى الكومنولث عام 2016



الملكة تلتقي بوزراء خدمة الدفاع الجدد والوافدين في قلعة وندسور في 16 فبراير 2022



الملكة تمشي بين الحشود في اجتماع سباق Royal Ascot في 1 يونيو 1981.



الملكة تنتظر في غرفة الرسم في بالمورال قبل لقاء زعيمة حزب المحافظين الجديدة ليز تروس



الملكة جالسة مع كلابها في فيرجينيا ووتر لمشاهدة المتنافسين



الملكة في جولة في بورتسموث خلال جولتها في اليوبيل الفضي لبريطانيا في 29 يونيو 1977



الملكة في حفل استقبال ومأدبة في قلعة شارلوتنبورغ في برلين بعد وصولها مع دوق إدنبرة



الملكة تدرس في بالمورال عام 1972 - عام الذكرى الفضية لزواجها



الملكة في مباركة دينية لزواج أمير ويلز ودوقة كورنوال في كنيسة سانت جورج في وندسور



الملكة في معطف جلد النمر أثناء اجتماع سباق سانداون بارك في 23 مارس 1962.



الملكة مع بعض من كلابها يسيرون في دورة Cross Country



الملكة مع بقرة من جيرسي تم تقديمها معها فى المعرض الريفي في لو بيتي كاتيليت عام 1978



الملكة مع ملكة الموضة آنا وينتور في أسبوع الموضة بلندن في 20 فبراير 2018



الملكة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية في موكب النقل التقليدى في رويال أسكوت عام 1988



الملكة والأميرة آن في قصر باكنجهام عام 1974 أثناء تكريم أبطال أنقذوها من عملية خطف



الملكة والملكة الأم تغادران الكنيسة بعربة تجرها الخيول في منطقة ساندرينجهام نورفولك



الملكة ودوق إدنبرة خلال إجازتهما الصيفية التقليدية في قلعة بالمورال في 26 سبتمبر 1976.



الملكة ودوقة كامبريدج يضحكان معًا أثناء مشاهدة حدث رياضي للأطفال في فيرنون بارك



الممثلة أنجلينا جولي تلتقى الملكة اليزابيث



اليزابيث الثانية



إليزابيث مع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وزوجته نانسي في قصر باكنجهام في لندن في 14 يونيو 1989.



إليزابيث الثانية تلتقط صورة مع الكتيبة الخامسة فى الفوج الملكي في اسكتلندا



الملكة تتناول الشاي مع سوزان ماكارون في منزلها بمنطقة Castlemilk في غلاسكو عام 199



شوهدت الملكة وهي تشير بإصبعها إلى رود لوبرز رئيس وزراء هولندا للجلوس أثناء اجتماع قادة دول قمة مجموعة السبع



تصوير الملكة بزي أسود أثناء عودتها إلى كلارنس هاوس في لندن بعد وفاة والدها الملك جورج السادس



تلتقط الملكة صورًا فوتوغرافية بكاميرا Rollei الذهبية الخاصة بها أثناء زيارتها لجزر بحر الجنوب في توفالو



تلوح الملكة إليزابيث الثانية بعد مشاهدة تحليق لطائرة سبيتفاير من شرفة قصر باكنجهام



الملكة إليزابيث فى 2011 خلال زيارة لمشتل النصب التذكاري الوطني

الملكة إليزابيث الثانية في زي أصفر لامع أثناء جولة في مسقط أثناء زيارة عمان في 2 مارس 1979



الملكة إليزابيث الثانية وهي تستمتع بالتجول بعد زيارة مقر الحكومة القديم في فريدريكتون نيو برونزويك



الملكة في اليوم التالي لعيد ميلادها الـ 96



الملكة تقف على شرفة قصر باكنغهام في اليوم الأخير من احتفالاتها باليوبيل البلاتيني في أوائل يونيو



حضرت الملكة معرض تشيلسي للزهور في مايو 2022



رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا يحيي الملكة إليزابيث الثانية



الملكة تستند إلى يد ابنها الأمير أندرو أثناء مراسم إحياء ذكرى الأمير فيليب في وستمنستر أبي



الملكة تتفقد الكتيبتين الأولى والثانية من حرس كولد ستريم في وندسور



الملكة وبادينغتون بير خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني



صورة نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب



عرضت على الملكة الوثائق خلال زيارة لجمعية الطوابع الملكية في لندن في 26 نوفمبر 2019



في 2 مايو 1956 زارت الملكة وندسور جريت بارك مع الأمير تشارلز لمشاهدة دوق إدنبرة وهو يلعب لعبة البولو.



الملكة إليزابيث الثانية وهي ترتدي تاج سانت إدوارد وتحمل الصولجان والعصا بعد تتويجها



في 8 يونيو 1963 شوهدت الملكة تركب على السرج الجانبي في حفل Trooping the Colour



في 15 مايو 1954 الملكة ودوق إدنبرة مع الأمير تشارلز والأميرة آن على شرفة قصر باكنغهام بعد عودتهما من جولة الكومنولث.



الملكة إليزابيث



الملكة إليزابيث تحمل الشمسية



الملكة في حانة Queen Vic أثناء زيارتها لاستوديوهات Elstree حيث تم تصوير الصابون EastEnders



الملكة الأم والملكة إليزابيث الثانية والأمير وليام والأمير هاري وأمير وأميرة ويلز بعد حفل تعميد الأمير هاري عام 1984



في صورة بتاريخ 18 مايو 1961 تظهر الملكة وهي تركب في قلعة وندسور مع الأمير الصغير تشارلز



قامت الملكة إليزابيث الثانية بمسح المشهد في أعقاب الحريق في قلعة وندسور في 21 نوفمبر 1992



لأول مرة في الصين الزوجان الملكيان في ممر بيدالينج على سور الصين العظيم



لملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة يزوران الرئيس الهندي زيل سينغ في قصره في نيودلهي في 17 نوفمبر 1983



الملكة ترتدى ملابس المناجم



وصول جلالة الملكة إلى قلعة بالمورال لبدء إجازتها الصيفية في 21 يوليو



الملكة تضع إكليلا من الزهور في نصب Neue Wache التذكاري