شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي فى عيد الفلاح: سنبذل كل الجهود الممكنة لدعم المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفلاح، والتى أعرب خلالها عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.

الرئيس السيسي: ستظل توجيهاتى للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم المزارعين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس مع الجانب اليابانى إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحها في طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية. تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام مقابل 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1727 دولارا . "التعليم" تشدد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لعدم زيادة المصروفات وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لعدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، فوق النسبة المقررة قانوناً مع تطبيق الإجراءات القانونية على أى مدرسة تخالف التعليمات، كما طالبت المدارس بتقديم شكاوى فى حالة زيادة المصروفات عن النسب المحددة. شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى. "التعليم" تشدد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لعدم زيادة المصروفاتمحافظ القاهرة يوجه بالانتهاء من صيانة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على دعم الأشقاء فى الخليج لمسيرة التنمية أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة المصرية حققت مسيرة النجاح والتنمية بدعم من الأشقاء فى الخليج، حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء فى الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات. أعلن قصر باكنجهام أن الملك تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيا ينتهى بعد جنازة الملكة بأسبوع، وسيتم تأكيد موعد تشييع الملكة فى الوقت المناسب، حسبما نقلت "سكاى نيوز" فى خبر عاجل. يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره الهلال السعودي في الثامنه مساء اليوم، الجمعة، على استاد لوسيل في اللقاء الودى الدولي على لقب كأس لوسيل، والذى يجمع بطل الدوري المصري والدوري السعودي، وتقرر أن يحصل الفريق الفائز على اللقب على مليون ونصف دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة الليلة.. الزمالك يواجه الهلال السعودي على كأس لوسيل فى قطر صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على دعم الأشقاء فى الخليج لمسيرة التنميةقصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيا ينتهى بعد جنازة الملكة بأسبوع أسعار الذهب اليوم تنخفض 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات

المالية: ندرس إصدار سندات «ساموراى خضراء» فى اليابان و«باندا» فى الصين