جهاز أكتوبر: غلق وتشميع وقطع مرافق لمحال تعمل بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، إنه تم شن حملة مكبرة في المنطقة المحصورة أ ومناطق ابني بيتك، وأسفرت عن إزالة روف تم بناؤه على كامل المسطح بالمخالفة للتراخيص الصادرة.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه تم ‏شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع شملت الحى الأول " سنتر الخلود " بالتنسيق مع الإدارات المختصة وبالتعاون مع شرطة التعمير، وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٢٥ قرار غلق وتشميع وقطع مرافق للمحال التى تعمل بدون ترخيص، وإزالة التندات المعدنية المخالفة من أمام المحال.

وفى إطار القضاء على ملامح العشوائية، شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة ليلية لإزالة الإشغالات، شملت ( محور الكفراوي - الحي الأول - الحي الثاني - الحي الثالث)، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة وشرطة المرافق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم التحفظ على جميع الإشغالات.

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بهدف ظهور المدن بالمظهر الحضاري اللائق بها، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة، على تطبيق القانون واللوائح.