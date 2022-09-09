قائمة جديدة قريبًا.. عضو "العفو الرئاسي" يعلن الإفراج عن الباحث الإسلامي أحمد سبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل أحمد سبيع الباحث في مقارنة الأديان، ضمن المحبوسين احتياطيًا بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة.

وقال العوضي في تصريح لمصراوي، الجمعة، إن الباحث أحمد سبيع كان متهما في ازدراء الدين المسيحي، متوقعًا الإفراج عن سجناء جدد خلال الأيام المقبلة.

كان عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن صباح اليوم، خروج ٣٣ من المحبوسين احتياطياً، خلال ساعات، بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة.

وقال العوضي في منشور له عبر "فيسبوك":"كل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر في إنهاء ملف المحبوسين، والتقدير للنائب العام لاستجابته الكريمة".

وتابع:"تتوجه اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم"

وأفاد المحامي خالد المصري، خلال منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الذي تم إخلاء سبيله، هو أحمد سبيع الباحث الإسلامي في مقارنة الأديان، وليس أحمد سبيع الصحفي، ألف مليون مبروك للجميع.