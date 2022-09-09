بدءا من اليوم.. غلق جزئى بمنزل كوبرى الجيزة في هذا الاتجاه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت محافظة الجيزة، القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصه بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار .

وأوضحت أن الأمر، استلزم إجراء غلق جزئي بمنزل كوبرى الجيزة المؤدى لشارع مراد تحديداً الحارة الوسطى فقط اعتبارا من اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح بعد غد الأحد علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق، باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اي إعاقات مرورية.

وأوضح راشد أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.