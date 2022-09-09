بعد انتهاء إيقافه 6 أشهر.. الطاروطي قارئا للجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عاد القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي مرة أخرى إلى البث الخارجي للإذاعة المصرية، بعد انتهاء فترة إيقافه التي امتدت لست شهور.

وتلا الشيخ محمد علي الطاروطي، اليوم، قرآن الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وكانت اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين بماسبيرو، قررت إيقاف الشيخ محمد علي الطاروطي عن الإذاعات الخارجية لمدة ستة أشهر، بسبب الخطأ الذي بدر منه في قرآن الفجر يوم الجمعة السابع من مايو الماضي.

وقال مصدر باللجنة في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة عُقدت برئاسة الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة، و بعضوية كل من الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والشيخ محمد حشاد نقيب القراء، وحسن سليمان الرئيس الأسبق لإذاعة القرآن الكريم، ووكيل كلية التربية الموسيقية، وأستاذ أصوات بكلية التربية الموسيقية، ورئيس التخطيط الديني بـ"الإذاعة والتلفزيون"، واتخذت قرارا بالإجماع بإيقاف القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي لمدة ستة أشهر.

اقرأ أيضا:

خاص| الإذاعة تقرر إيقاف الشيخ محمد علي الطاروطي 6 أشهر بسبب خطأ قرآن الفجر