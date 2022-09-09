شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية لبحث احتياجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عفاف عبد ربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، لبحث احتياجات الجالية، فى ضوء المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج الذى انعقد فى أغسطس الماضى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رحبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بالدكتورة عفاف عبد ربه رئيسة الجالية المصرية فى آيرلندا، مشيدة بجهودها تجاه أعضاء الجالية هناك خلال الفترة الماضية، وكذلك دورها المجتمعى البارز وعلاقاتها الوطيدة بالرموز السياسية وأعضاء البرلمان، مما ساهم بشكل واضح فى تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة.

وأضافت: "لقد لمست عن قرب دور الجالية المصرية فى أيرلندا الشمالية، خلال فترة عملى سفيرا لمصر فى بلفاست، فكانت الجالية خير نموذجا يحتذى به للمصريين بالخارج، وقد تميزت الجالية بوحدة تماسكها، وعملها الجاد، لخدمة بعضها البعض".

ومن جانبها، قدمت الدكتورة عفاف عبد ربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا، خالص شكرها للسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، لرغبتها فى تلبية احتياجات الجالية المصرية فى أيرلندا الشمالية، مضيفة أن السفيرة سها جندى على دراية كبيرة بوضع الجالية، فلقد كانت فترة توليها سفيرا لمصر فى أيرلندا، من أهم الفترات التى شعر فيها المصريون هناك بوحدة الصف، لما بذلته من جهد فى تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية لربطهم بوطنهم، وكذلك دورها فى تذليل أيه عقبات تواجه أعضاء الجالية المصرية هناك.

وأشارت رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا، إلى أهمية توفير ومد المصريين فى أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة أيضا، بالمواد الإعلامية اللازمة عما يدور بالداخل المصري، للرد على مختلف الشائعات والمعلومات المغلوطة التى يتم الترويج لها عن مصر فى هذه المنطقة، كما أكدت رغبة أعضاء الجالية لأن يكون لهم دور ومساهمة فى الترويج السياحى والثقافى لمصر بالخارج.

وتابعت الدكتورة عفاف عبد ربه قائلة إن الجالية بحاجة لتعزيز دعم مجال تعلم اللغة العربية للجيلين الثانى والثالث من المصريين فى أيرلندا، وتوفير برامج مخصصة لمختلف مستويات الإجادة والأعمار، كذلك إمدادهم بكتيبات تعريفية من الأزهر والكنيسة.