شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الدولى لمحو الأمية.. وزير التعليم: يجب مشاركة الدارس بإعداد المادة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي لمحو الأمية وذلك في يوم الثامن من سبتمبر من كل عام، بهدف إبراز أهمية محو الأمية والقرائية للأفراد والمجتمعات باعتبارها مسألة من مسائل حقوق الإنسان وكذلك الاهتمام بخطة النهوض بالقرائية للمضي قدما نحو مجتمعات مستدامة.

وتابع الوزير عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، إن فكرة اليوم الدولي لمحو الأمية لهذا العام 2022 "التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة"، تهدف إلى توضيح الأهمية القصوي لزيادة مساحات تعلم القراءة والكتابة وذلك لبناء المرونة وضمان التعلم الجيد والعادل والشامل للجميع" ونصيحتي لتحقيق هذه الفكرة هي اتباع المدخل التنموي والتمكيني في محو الأمية ويتلخص ذلك في أن يشارك الميسر مع الدارس في إعداد المادة التعليمية لان الأمي ليس جاهل ولكن لديه خبرة يجب أن نبني عليها وذلك استنادا لمقولة العالم باولو فريري: "الكبير لديه المدلول وينقصه الرمز فيجب أن ننسج علي مالديه من مدلول حتي نعلمه الرمز" أي أن كل دارس يتعلم وفق خبراته وسرعته في التعلم وبذلك نستطيع أن نتغلب علي مشكلة احجام الدارسين عن القراءة والكتابة والارتداد الي الأمية.