شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة × أسبوع.. اعتماد خطة التدريب الجديدة وإنجاز استراتيجية التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ،وبالتحديد في الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر2022 الجاري، نشاطاً مكثفاً،في تفعيل دورها لخدمة المواطنين، كما حرصت على التواصل مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج..وايضا متابعة بعض الملفات الخدمية ..)، في إطار إستراتيجيتها الجديدة نحو القيام بدورها،وتقديم خدمات أفضل للوطن وللمواطن، في إطار علاقة متبادلة من "المصداقية والثقة".

فقد حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال هذا الأسبوع على :

"1" حضور "الجمعية العمومية لعمال مصر"

ففي كلمته بالجلسة الإفتتاحية أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شريك اساسي من الشركاء الاجتماعي في منظومة أطراف العمل الثلاثة ،وقال ان "الاتحاد" قادر على مواجهة كافة التحديات،والمشاركة الفعالة في التنمية و"الجمهورية الجديدة" بما يمتلكه من مقومات و"قوة عمل" كبيرة ،ومؤسسات ثقافية واجتماعية، ومراكز تدريب منتشرة في أنحاء الجمهورية،ودعا ممثلي العمال بالتواصل المستمر مع القواعد العمالية وتوعيتهم بحقوقهم ،وواجباتهم،واوضح الوزير أن "الوزارة" حريصة على وجود تنظيم نقابي قوى ومتماسك ومستقل، ومتحد لمواجهة كافة التحديات الراهنة،كون اتحاد العمال ونقاباته،ولجانه النقابية، أبرز ضلع من أضلاع الإنتاج بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال،مشيرا إلى حرص "الوزارة" أيضا على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية ،ومشاركة كافة الشركاء الاجتماعيين في كل التشريعات التي تخص ملف العمل والعمال ..

"2"تفقد مقر" الوزارة" بالعاصمة الإدارية ..

حيث تفقد "الوزير"مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مشيدا بتنفيذ المبنى بهذا الشكل المتميز والراقي، وقال إنه سينقل العمل بالوزارة نقلة تكنولوجية تسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطن..وباشر الوزير بعض أعمال الوزارة بمكتبه بمبنى الوزارة الجديد..وعقد " شحاته " اول اجتماع له بالمقر الجديد ، مع أعضاء اللجنة المختصة بمتابعة اجراءات الانتقال "للعاصمة" لبحث الموقف الحالي بشأن الاستعدادات للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة ، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، فضلا عن البدء في تحديد اماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية تدريب العاملين وتأهيليهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونياً للمواطنين .

"3" استكمال اللقاءات مع مديري المديريات..

حيث استكمل "الوزير" لقاءاته مع مديري مديريات القوى العاملة، من محافظات: بني سويف، وسوهاج، و اسوان، والاقصر ،وأسيوط،و قنا،والوادي الجديد ،والفيوم، والمنيا،والبحر الاحمر،وشمال سيناء..ووجه" بدور أكبر وفعال، لتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظات بشكل لائق ،وإعادة الثقة بين مديريات الوزارة،والمواطن المصري ،وتقديم مقترحات مكتوبة وعاجلة بشأن تطوير الأداء في تقديم الخدمات،والاسراع في تنفيذها.

"4" لقاء مع "برنامج الإغذية العالمى"..

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،مع وفد برنامج الأغذية العالمي ،برئاسة برافين أجراوال، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة WFP التابع للأمم المتحدة مؤكدا على استمرار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، خاصة في ملفات دعم التدريب المهني والتشغيل في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ،كذلك ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ،وخطط التحول الرقمي والمعلومات ، متطلعاً إلى تفعيل ذلك التعاون مع بدء استراتيجية أعلنت عنها "المنظمة الدولية" التابعة للأمم المتحدة خلال الخمس سنوات المقبلة

"5" لقاء بنك الرافدين ..

استقبل"الوزير"،بمكتبه بالديوان العام للوزارة، مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول ، ومحمد لطفي المراغي نائب مدير البنك،لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومي، والخاص بدولة العراق...وأكد "الوزير"على أهمية تسهيل إجراءات توثيق شهادات الحياة الخاصة بالمتقاعدين حتى يتم استكمال صرف مستحقاتهم..وفي هذا السياق تلقت "الوزارة" امس الخميس خطابا،من مصرف الرافدين العراقي فرع القاهرة ،يفيد بأن لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق ،ستتواجد من يوم الاحد المقبل الموافق 11 سبتمبر 2022،ولمدة اسبوع لاستخراج بطاقات "الماستر كارد" لمستفيدي الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي من المصريين الذين كانوا يعملون في دولة العراق ،فضلا عن مناقشة المشاكل التى تواجه هؤلاء المستفيدين .

"6" لقاء اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية..

التقى "الوزير" مع السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية،والوفد المرافق لها،وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف مشروع "تعزيز إدارة الهجرة "من خلال النشاط المؤسسي الذي تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع "اللجنة"..و من جانبها أوضحت السفيرة نائلة جبر ، ان وزارة القوى العاملة تحظي باهتمام خاص فى عضوية اللجنة ولها الأولوية فى كل الأنشطة والمشروعات والبرامج ، سواء فيما يخص الهجرة غير الشرعية ،و التدريب المهنى ، والفرص البديلة ، وتدريب الكوادر الوظيفية بها.

"7" لقاء وفد المنظمة الدولية للهجرة..

وفي لقاء وزير القوى العاملة ، مع إيمى بوب نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بجنيف، والوفد المرافق لها،جرى بحث تعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك بين المنظمة والوزارة فيما يخص التدريب المهني ، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، وإرشاد وتوعية العمالة المصرية الراغبة فى السفر للخارج...وأكد "الوزير" على حرص "الوزارة" على الاستمرار في التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ،وتفعيل التعاون المشترك والأنشطة والبرامج التي تم اعدادها،والبدء فى تنفيذها،مع التأكيد على أهمية تجهيز حملة إعلامية "مسموعة ومقروءة ومكتوبة"،وعن طريق كافة مواقع التواصل الاجتماعي ،للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير الفرص البديلة ، واهمية دعم كافة برامج التدريب المهني بالوزارة،والتي تتماشى مع المعايير الدولية ، وإنشاء وحدات توجيه ما قبل المغادرة للشباب الراغب في العمل بالخارج،وايضا تفعيل النشاط وخطة العمل المشتركة خاصة داخل المحافظات التي جرى الاتفاق على تنظيم أنشطة مشتركة بها .

"8" لقاء مع استشاري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل..

استمع وزير القوى العاملة إلى د. أحمد درويش استشاري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل،ووزير التنمية الإدارية الأسبق ،بشأن اهداف،و منهجية، وأسلوب عمل، ومراحل التطوير، والمدد الزمنية الخاصة بتلك "الاستراتيجية "،وذلك بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة..واكد شحاتة على أنه حريص على سرعة إنجاز تلك الاستراتيجية الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل ،وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل ،وتوفير المعلومات الحقيقية ،والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة ،موضحا وضع كافة إمكانيات "الوزارة" للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة "..وأشار وزير القوى العاملة إلى أهمية" الاستراتيجية " بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري ، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيراً إلى أنها "عمل قومى" لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال .

"9" خطة التدريب المهنى للعام الجديد..

اعتمد "الوزير" ،خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتي سيتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت ، و 10 وحدات تدريبية ثابتة ، و عدد 27 وحدة تدريب متنقلة ، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة ،تستهدف تدريب 9448 شاب و فتاة ، وتتراوح مدة التدريب من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة .وأكد "الوزير " على انه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة و مقرات مراكز التدريب المهنى ( الموضحة بموقع الوزارة )، للتسجيل بالدورات التدريبية ،وانه سوف يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

"10"نشرة التوظيف النصف شهرية ..

وتلقت وزارة القوى العاملة طلبات من 56 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 1922 وظيفة خالية ،في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2022 الجاري.. وكان "الوزير" حسن شحاتة قد وجه في وقت سابق جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

"11"طلبات راغبي العمل في مؤسسات طبية بالإمارات ..

ومع بداية الاسبوع الجاري ايضا ولمدة 7 ايام أعلنت "الوزارة" عن بدء قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات..جاء ذلك الاعلان بعد ان تلقت "الوزارة" تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات ،يفيد باحتياج إحدى المؤسسات الطبية لعدد من الخبرات المصرية في المجال الطبي ،في عدد من التخصصات الطبية..وقدمت "الوزارة" في بيان لها ارشادات كاملة عن عملية التقديم من كافة مراحلها .

"12" وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج..

ومع نهاية الاسبوع إلتقت كاميرا وزارة القوى العاملة صوراً من عملية سير العمل بـ " وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى "الوزارة" ،للإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات،وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وإنضباط ،تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،فمنذ توليه حقيبة "الوزارة" اصدر توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" لاستقبال المواطنين، مشددا على حُسّن استقبالهم ،والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدميِ...وأبدى عدد من المواطنيين سعادتهم بانهاء اجراءاتهم بـ"الوحدة" بكل سهولة ويُسر، مقدمين الشكر للوزارة والعاملين بـ"الوحدة" على تيسير اجراءاتهم "خَدماتَ وتَعامُل".



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